22:37 (мск), источник: ТАСС
Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепре
Президент Украины отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы.
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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепре (ранее — Днепропетровск) было повреждено в результате взрыва. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Днепр. Вечер пятницы. Попадание в здание СБУ», — написал он в Telegram-канале, опубликовав видео горящего помещения со значительными повреждениями. Зеленский добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил о взрывах, которые произошли в центре города. При этом сирены воздушной тревоги в Днепре прозвучали уже после инцидента.