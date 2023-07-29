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02:35 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк

ДОНЕЦК, 29 июл — РИА Новости. Украинские войска в ночь на субботу выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 00.10 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 01.05 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.

Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский — в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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