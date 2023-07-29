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04:28 (мск), источник: Известия

В Альпах нашли тело пропавшего 37 лет назад альпиниста

В Альпах после схода тающего льда было обнаружено тело мужчины, исчезнувшего на швейцарском леднике в 1986 году. Об этом в субботу, 29 июля, сообщает The Independent.

Источник: Reuters/Valais Cantonal Police

Тесты ДНК подтвердили, что это останки 38-летнего туриста из Германии, который пропал без вести почти четыре десятилетия назад недалеко от горы Маттерхорн.

«В сентябре 1986 года немецкий альпинист, которому на тот момент было 38 лет, стал считаться пропавшим без вести после того, как не вернулся из похода», — сказал представитель полиции.

Ранее, 12 июня, в Англии случайно нашли останки пропавшего 56 лет назад мужчины. Опознать его удалось благодаря его внуку, 60-летнему Расселу Лоубриджу. Он увидел новость о найденных останках в поле, которое находится недалеко от бара, и опознал знакомые вещи.

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