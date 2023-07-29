Пострадавшие при взрыве в Таганроге получат выплаты

Голубев уточнил, что всего в медучреждения обратились 16 человек. Из них девять были госпитализированы в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом.
«На месте проводятся следственные действия, после их завершения начнется разбор завалов. Специалисты проводят поквартирный обход для фиксации ущерба… Газо- и электроснабжение домов будет возобновляться поэтапно», — написал он в Telegram.
ЧП произошло в центре Таганрога у кафе «Чехов сад» вчера, 28 июля. По версии следствия, над жилыми кварталами сдетонировала ракета, которую применили вооруженные формирования Украины. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).