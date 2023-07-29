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10:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Пострадавшие при взрыве в Таганроге получат выплаты

С утра выписали одного из десяти госпитализированных после взрыва в Таганроге, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, все пострадавшие получат выплаты. Их сумму он не назвал.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Голубев уточнил, что всего в медучреждения обратились 16 человек. Из них девять были госпитализированы в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом.

«На месте проводятся следственные действия, после их завершения начнется разбор завалов. Специалисты проводят поквартирный обход для фиксации ущерба… Газо- и электроснабжение домов будет возобновляться поэтапно», — написал он в Telegram.

ЧП произошло в центре Таганрога у кафе «Чехов сад» вчера, 28 июля. По версии следствия, над жилыми кварталами сдетонировала ракета, которую применили вооруженные формирования Украины. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Лаура Кеффер

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