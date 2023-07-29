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11:59 (мск), источник: © РИА Новости

Подозреваемый в организации диверсии на Куйбышевском НПЗ признал вину

САМАРА, 29 июл — РИА Новости. Подозреваемый в организации взрыва на территории КНПЗ в Самаре признал вину, сообщил адвокат задержанного Вячеслав Павелкин.

Источник: Reuters

«По предварительным данным, подозреваемый признал вину, раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием. Он был сотрудником предприятия с января 2023 года», — сообщил журналистам адвокат подозреваемого Сергея Окружко.

Ранее в своем телеграм-канале глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что на Куйбышевском нефтеперерабающем заводе в Самаре в пятницу произошел взрыв, по предварительной версии, было заложено взрывное устройство, серьезных разрушений, а также пострадавших нет. Также Хинштейн сообщил, что по факту взрыва на территории КНПЗ возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. По его словам, предполагаемый организатор взрыва задержан при попытке выехать из РФ.

Куйбышевский НПЗ — одно из крупнейших нефтяных предприятий Самарской области. Завод работает с 1945 года.

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