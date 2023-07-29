Путешествия по России: названы интересные места Владивостока Мы предлагаем духовно насытиться прогулкой по столице Приморского края и всего Дальневосточного федерального округа города - Владивостоку
Фоторепортажи
12Первое суперлуние 2023 года
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
14:51 (мск), источник: ТАСС

МО РФ показало видео уничтожения украинского опорного пункта с противотанковым вооружением

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Экипаж российского ударного вертолета Ка-52 ударил управляемыми ракетами по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, уничтожив подразделение противника с противотанковыми средствами поражения. Об этом сообщили в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

На обнародованных ведомством кадрах показан момент уничтожения цели, запечатленный средствами объективного контроля. «Экипаж вертолета Ка-52 получив целеуказание нанес удар управляемой ракетой. В результате удара уничтожено подразделение ВСУ с противотанковыми средствами поражения», — говорится в комментарии к распространенному видео.

Ка-52 «Аллигатор» — боевой разведывательно-ударный вертолет производится на Арсеньевском авиационном заводе «Прогресс» имени Н. И. Сазыкина (входит в холдинг «Вертолеты России»). Он может обеспечивать разведку целей, целераспределение и аппаратурное целеуказание. Он снабжен устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты и средствами активного противодействия. Штатное вооружение вертолета составляют управляемые и неуправляемые ракеты, в том числе противотанковые комплексы «Штурм-ВУ», оснащенные ракетами «Атака» с лазерным наведением, а также управляемые ракеты «Вихрь». Кроме того, вертолет несет авиационные бомбы и контейнеры с пушечным вооружением.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Этот космодром станет безальтернативным вариантом для старта российских межпланетных миссий
"Награда уплыла из-под носа этой группы астрономов просто потому, что им не хватило смелости опубликовать столь странный результат"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта