МО РФ показало видео уничтожения украинского опорного пункта с противотанковым вооружением

На обнародованных ведомством кадрах показан момент уничтожения цели, запечатленный средствами объективного контроля. «Экипаж вертолета Ка-52 получив целеуказание нанес удар управляемой ракетой. В результате удара уничтожено подразделение ВСУ с противотанковыми средствами поражения», — говорится в комментарии к распространенному видео.
Ка-52 «Аллигатор» — боевой разведывательно-ударный вертолет производится на Арсеньевском авиационном заводе «Прогресс» имени Н. И. Сазыкина (входит в холдинг «Вертолеты России»). Он может обеспечивать разведку целей, целераспределение и аппаратурное целеуказание. Он снабжен устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты и средствами активного противодействия. Штатное вооружение вертолета составляют управляемые и неуправляемые ракеты, в том числе противотанковые комплексы «Штурм-ВУ», оснащенные ракетами «Атака» с лазерным наведением, а также управляемые ракеты «Вихрь». Кроме того, вертолет несет авиационные бомбы и контейнеры с пушечным вооружением.