Российские военные во время боя захватили шведскую БМП CV-90

Combat Vehicle 90 (CV-90) является семейством боевых машин, стоящих на вооружении шведской армии с 1993 года. Они вооружены 40-миллиметровой пушкой, а их броня защищает от попадания 30-миллиметровых снарядов. На вооружении Швеции стоит более 500 таких БМП. Швеция в феврале сообщала, что поставит Украине 50 этих машин. Седьмого июля глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что БМП CV-90 прибыли на Украину и готовы к бою.
«Две БМП (CV-90-ред.) ВСУ “выскочили” на наш опорный пункт и начали вести огонь. Одна машина была подбита гранатой РПГ (ручной противотанковый гранатомет — ред.) при подходе к нашим позициям. Кумулятивной струёй гранаты убило командира машины, остальной экипаж убежал. Десанта пехоты в машине не было. Вторая БМП уехала», — рассказал корреспонденту РИА Новости военнослужащий 20-й армии ЗВО.
С его слов, это первый подобный трофей, добытый российскими военными в зоне СВО. Брошенную машину впоследствии удалось оттащить в тыл. Военнослужащий отметил, что судя по номеру, CV-90 была выпущена в 2018 году.
«Также обратите внимание, что здесь часть шведских надписей дублируется на русском языке. Вот здесь написано “место наводчика”», — прокомментировал военнослужащий надпись, осматривая машину изнутри.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, «в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран».