Военнослужащий ВСУ сдался в плен под Донецком на машине, груженой ПЗРК

«Пару дней назад сдался в плен украинский боец. Приехал, что называется, не с пустыми руками, а на автомобиле, который был загружен ПЗРК», — сказал собеседник агентства.
Сдавшийся в плен Максим Тищенко оказался бойцом взвода радиолокационной разведки зенитно-ракетного дивизиона 54-й механизированной бригады, уроженцем Луганской Народной Республики.
По информации представителя силовых структур, в кузове автомобиля, на котором к позициям российских сил приехал украинский военнослужащий, обнаружили порядка 20 комплексов ПЗРК.
Тищенко рассказал ТАСС, что командир бригады отправил в тыл 70% взвода, в обмен забрав у бойцов зарплатные карты.
«Числится у нас во взводе 30 человек, а находится 10. 20 человек для нас считаются сбежавшими, но командир дивизиона об этом никому не говорит потому, что их зарплатные карточки находятся у него. Он их прикрывает. Таким образом он снимает их деньги. Это только в нашем взводе», — сказал Тищенко.
Он уточнил, что зарплата одного военнослужащего составляет порядка 100 тыс. гривен.