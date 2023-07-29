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21:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны РФ сообщило о трех нарушениях режима прекращения огня в Лачинском коридоре

Минобороны России зафиксировало три нарушения режима прекращения огня в Лачинском коридоре. Пострадавших, согласно сообщению военного ведомства, нет.

Источник: РИА "Новости"

«Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту», — говорится в нем.

Лачинский коридор — шестикилометровый горный коридор, соединяющий Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР). Расположен в Лачинском районе Азербайджана. С мая 1992 до ноября 2020 года фактически контролировался НКР.

Российские миротворцы размещены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора на основании заявления о прекращении огня, подписанного 9 ноября 2020 года лидерами Азербайджана, Армении и России.

Несмотря на договоренность, Армения и Азербайджан регулярно обвиняют друг друга в обстрелах на границе. Сейчас стороны пытаются согласовать мирный договор.

Мария Федотова

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