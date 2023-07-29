ВСУ обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 20 снарядов

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению:
17.50 — населенный пункт Галицыновка — г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров…
18.15 — населенный пункт Карловка — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров…
18.30 — населенный пункт Галицыновка — г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров…
18.55 — населенный пункт Галицыновка — г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы):выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Кроме того, представительство сообщило, что в 19.10 по Донецку (Куйбышевский район) было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 19.10 по населенному пункту Горловка (Калининский район) — пять снарядов калибром 152 миллиметров и в 19.15 по Донецку (Куйбышевский район) — три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик.
Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.