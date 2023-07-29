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21:53 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 20 снарядов

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украинские войска в субботу обстреляли населенный пункт Горловка и Донецк, выпустив 20 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению:

17.50 — населенный пункт Галицыновка — г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров…

18.15 — населенный пункт Карловка — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров…

18.30 — населенный пункт Галицыновка — г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров…

18.55 — населенный пункт Галицыновка — г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы):выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.

Кроме того, представительство сообщило, что в 19.10 по Донецку (Куйбышевский район) было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, в 19.10 по населенному пункту Горловка (Калининский район) — пять снарядов калибром 152 миллиметров и в 19.15 по Донецку (Куйбышевский район) — три снаряда калибром 155 миллиметров.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик.

Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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