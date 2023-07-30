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Спецоперация на Украине
04:37 (мск), источник: © РИА Новости

Собянин сообщил о повреждении башен Москва-Сити при атаке украинских БПЛА

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинские беспилотники ночью атаковали Москву, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Москва-сити, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет», — написал Собянин в Telegram-канале.

Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА: два — в районе поселка Валуево, один — в районе Кубинки и еще два — в Новой Москве.

В начале этой недели российские средства радиоэлектронной борьбы подавили два дрона, которые потерпели крушение на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева. В двух нежилых зданиях выбило окна, никто не пострадал. В пятницу система ПВО сбила дрон в Московской области, разрушений и пострадавших не было.

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