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05:01 (мск), источник: ТАСС

Аэропорт Внуково закрыли на вылет и прилет

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Аэропорт Внуково в Москве закрыт для прилетов и вылетов, сообщили ТАСС в авиационных службах.

Источник: Depositphotos

«Аэропорт Внуково закрыт для прилетов и вылетов. Рейсы перенаправляются в другие аэропорты. Один рейс находится в зоне ожидания», — сказал собеседник агентства.

Задержано 16 рейсов на прилет и четыре — на вылет.

Другие аэропорты Московского авиационного узла работают в штатном режиме.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на город совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады двух офисных башен «Москва-сити». Пострадавших нет.

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