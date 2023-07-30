Военные ЮВО из гаубицы «Гиацинт-Б» с одного выстрела поразили танк ВСУ на ходу

На одном из участков фронта на авдеевском направлении артиллерийскими корректировщиками ЮВО было обнаружено движение танков вдоль лесополосы. Координаты цели незамедлительно передали расчетам 152-миллиметровых гаубиц «Гиацинт-Б» для огневого удара.
В ходе выполнения внезапной боевой задачи военнослужащие осуществили наведение орудия и беглым огнем нанесли удары по двигавшемуся танку ВСУ, который был поражен прямым попаданием.
«Командир меня обучил считать, принимать корректуры и устанавливать всё на “Гиацинте”. Первый выстрел — пристрелка по цели, потом пошли беглые. Как пошли беглые у нас, я корректуру ввел, всё выставил — и первый же снаряд попал в танк. Прямое попадание было. Это прям мастерство, мы оттачиваем это. Танк потом залетел в лесополосу и больше оттуда не выезжал», — рассказал наводчик орудия «Гиацинт-Б» с позывным Чех.
По его словам, среди целей, по которым работали орудием, были живая сила, окопы, боевые машины пехоты, минометные батареи.
Расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» ЮВО с высокой точностью уничтожают как одиночные, так и групповые цели практически с первого раза, а также ведут контрбатарейную борьбу и наносят удары по тыловым районам противника на удалении до 30 км, что лишает ему снова пытаться наступать и не дает закрепиться на передних рубежах, добавили в Минобороны.
14 июля военное ведомство показывало, как артиллеристы-десантники Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки «Днепр» препятствуют попыткам ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра. Для уничтожения позиций ВСУ используются 152-мм боеприпасы фугасного действия и гаубицы «Гиацинт-Б».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.