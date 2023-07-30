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07:33 (мск), источник: © РИА Новости

Российские силы успешно контратаковали на Времевском выступе, сообщил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Российские войска провели контратаку и выбили украинских военных из села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее Рогов сообщал, что противник пытается закрепиться на линии Уютное-Старомайорское-Урожайное, чтобы получить возможность выхода на оперативный степной простор с направлением к побережью Азовского моря.

«В районе Старомайорского наши ребята провели контратаку. Там идут тяжелые кровопролитные бои. Наши выбили противника с большинства позиций, который пытался закрепиться там и окопаться. Ничего у врага не получилось. Украинские боевики прячутся по посадкам рядом, по ним отрабатывает артиллерия», — сказал Рогов.

По его словам, Старомайорское фактически перешло в серую зону.

«Сейчас идут бои не столько за сам населенный пункт, сколько за контроль над его окраинами», — подчеркнул Рогов.

Накануне в Минобороны РФ сообщали, что на Времевском выступе, в районе населенного пункта Старомайорское в ДНР, активными действиями подразделений группировки войск «Восток» отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты войск Украины и уничтожена украинская ДРГ, а потери противника на данном направлении составили до 110 украинских военнослужащих.

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