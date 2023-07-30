В Сочи сняли на видео, как огромная волна разгромила пляж Кадры сделаны 28 июля.
Фоторепортажи
12Первое суперлуние 2023 года
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
10:38 (мск), источник: Известия

ВС РФ уничтожили пункт обслуживания беспилотников в Днепропетровской области

В Днепропетровской области уничтожен центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 30 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В районе населенного пункта Могилевка Днепропетровской области уничтожены центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ», — сообщил он на брифинге.

Также средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 44 украинских беспилотника в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Кроме того, в районе населенного пункта Ямполь ДНР был поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны Украины.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в течение суток нанесено поражение 102 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной техник в 108 районах», — добавил Конашенков.

Накануне сообщалось, что средства ПВО России уничтожили шесть украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

28 июля сообщалось, что ВС РФ за сутки уничтожили три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX. В районе населенного пункта Сергеевки ЛНР российские штурмовые отряды продолжили развитие успеха на сватовском направлении и захватили ряд опорных пунктов ВСУ. Продвижение в глубину обороны противника составило 1,5 км.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дело не в деньгах: нужно ли России выходить из МВФ
А вес и ныне там: ликвидирован крупный сайт по торговле наркотиками
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта