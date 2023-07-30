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20:25 (мск), источник: © РИА Новости

В Донецке снаряд попал в многоквартирный дом во время обстрела ВСУ

В Донецке снаряд попал в многоквартирный дом в Куйбышевском районе во время обстрела ВСУ.
Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка, один из снарядов попал в многоквартирный жилой дом, передает корреспондент РИА Новости.

Как ранее сегодня сообщил мэр города Алексей Кулемзин, Куйбышевский район Донецка оказался под массированным обстрелом со стороны ВСУ. Он также уточнил, что один из боеприпасов попал в дом на улице Куйбышева.

При обстреле пострадали два человека. Речь идет о девушке 2006 года рождения и женщине 1988 года рождения.

По данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировали 60 фактов ведения огня со стороны украинских военных. Известно о восьми раненых, среди них девочка 2019 года рождения. Повреждения получили восемь жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.

Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Украинские войска регулярно наносят удары по гражданским объектам в городе.

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