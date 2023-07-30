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22:08 (мск), источник: РБК

Под Таганрогом упал беспилотник

Под Таганрогом в хуторе Дарагановка упал беспилотник, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Спецоперация на Украине
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«В хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат. В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль. Бригада скорой медпомощи выехала на место, но пострадавших пока не зафиксировано», — написал он в своем Telegram-канале.

Голубев отметил, что в данный момент «устанавливается принадлежность» дрона, на месте работают специалисты Минобороны.

Хутор Дарагановка расположен в Неклиновском районе Ростовской области, примерно в 10 км от центра Таганрога. Как сообщал 161.ru и телеграм-каналы, при падении беспилотника произошел взрыв. Загорелся частный дом, после чего огонь перекинулся на соседнее строение. Baza писала, что, по предварительным данным, повреждения получили два частных дома и два автомобиля. По ее данным, пострадали два человека. Mash сообщал об одном пострадавшем, он отказался от госпитализации.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации Таганрога и в пресс-службу ГУ МЧС России по Ростовской области.

Днем 28 июля в центре Таганрога упала ракета, произошел взрыв в районе местного художественного музея, стена которого оказалась разрушена. Повреждения получили гаражи и хозяйственные постройки, ударной волной были выбиты рамы в окнах и на балконах соседнего многоквартирного дома. Пострадали, по последним данным, 22 человека, жертв нет.

Минобороны возложило ответственность за произошедшее на Киев. По данным министерства, Украина применила модернизированную зенитную ракету комплекса С-200, атака была отражена российской ПВО и обломки упали в центре города.

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