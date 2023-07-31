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01:02 (мск), источник: © РИА Новости

При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель

ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 30 июля по состоянию на 0:00 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Переяславской, 26 погиб мужчина 1992 года рождения», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Женщина по имени Нина, которая стала очевидцем случившегося, рассказала РИА Новости, что погибший мужчина ходил за водой и возвращался домой.

«Взрыв — и осколки полетели. Женщина плачет — это муж ее (погиб). Его убило и еще одного ранило, скорая забрала», — сказала Нина.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что Куйбышевский район города находится под массированным обстрелом со стороны украинских войск. Представительство сообщало о двух пострадавших в результате обстрела Куйбышевского района, среди которых девушка 2006 года рождения.

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