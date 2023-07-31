Российские военные нанесли удары по ВСУ у Антоновского моста в Херсоне

«В ночное время специальные подразделения 14-го армейского корпуса, 18-й и 49-й армии — отряды “Шторм” 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 127-й батальон радиоразведки и 205-й отдельной мотострелковой бригады — во взаимодействии с речным резервом группировки войск “Днепр” успешно выполняют боевые задачи по уничтожению противника в районе Антоновского моста», — рассказал он.
В распоряжении РИА Новости имеются кадры, снятые с помощью тепловизора дрона, на которых виден момент нанесения удара по украинским позициям у Антоновского моста.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал бесперспективными попытки украинских войск закрепиться у Антоновского моста.
По словам Сальдо, больше всего противник в июле на херсонском направлении «положил» своих людей в попытках форсировать Днепр как в районе Кинбурнской косы, так и в районе Антоновского моста.
Сальдо заявлял, что украинское командование под давлением «западных кукловодов» без жалости бросает на убой новые и новые группы, организовав для них «конвейер смерти».
Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется киевским режимом.