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03:28 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные нанесли удары по ВСУ у Антоновского моста в Херсоне

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 июл — РИА Новости. Российские войска наносят удары по противнику в районе Антоновского моста в Херсоне, обстановка там меняется в пользу группировки войск «Днепр», заявил РИА Новости представитель министерства обороны России в Херсонской области.

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«В ночное время специальные подразделения 14-го армейского корпуса, 18-й и 49-й армии — отряды “Шторм” 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 127-й батальон радиоразведки и 205-й отдельной мотострелковой бригады — во взаимодействии с речным резервом группировки войск “Днепр” успешно выполняют боевые задачи по уничтожению противника в районе Антоновского моста», — рассказал он.

В распоряжении РИА Новости имеются кадры, снятые с помощью тепловизора дрона, на которых виден момент нанесения удара по украинским позициям у Антоновского моста.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал бесперспективными попытки украинских войск закрепиться у Антоновского моста.

По словам Сальдо, больше всего противник в июле на херсонском направлении «положил» своих людей в попытках форсировать Днепр как в районе Кинбурнской косы, так и в районе Антоновского моста.

Сальдо заявлял, что украинское командование под давлением «западных кукловодов» без жалости бросает на убой новые и новые группы, организовав для них «конвейер смерти».

Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется киевским режимом.

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