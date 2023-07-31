Российские военные сорвали попытки ВСУ закрепиться в Старомайорском

«На южнодонецком направлении передовые подразделения группировки войск “Восток” при поддержке артиллерии продолжают отражать попытки противника, пытающегося закрепиться в северных районах Старомайорского, в ходе боев противник несет потери, несколько боевиков взяты в плен», — сообщил Чехов.
На Запорожском направлении российские силы пресекли две попытки противника провести разведку боем в районах Приютного и Работино, украинские боевики, понеся потери, отступили.
Подразделения группировки за сутки уничтожили танк Leopard, несколько БМП, гаубицы M777 и Д-20.Кроме того, в районе Пречистовки огнем гаубиц уничтожен пикап с украинскими военными, в районе Новоселки — минометный расчет, в районе Сторожевого — буксируемая гаубица «Мста-Б» в районе Макаровки и станция РЭБ ВСУ, сообщил начальник пресс-центра..
В свою очередь, бомбардировщики, штурмовики и вертолеты группировки поразили пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники в районах Старомайорского, совхоза «Октябрь» и Макаровки, добавил Чехов. Также авиация поразила пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники в районах Новоданиловки, Жеребянки и Малой Токмачки.