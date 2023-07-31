При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два человека, заявил Пушилин

«Попадания зафиксированы в Ворошиловском и Куйбышевском районах. В результате обстрела уничтожен пассажирский автобус. По предварительным данным, два человека погибли и шесть ранены», — говорится в публикации.
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Донецк находится под обстрелом с раннего утра. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, начиная с 06:15 ВСУ выпустили городу более 30 различных снарядов, в том числе из РСЗО.
Есть попадание около Дворца бракосочетаний, в шаговой доступности находятся торговый центр, магазины и транспортные развязки.
В результате обстрела загорелся автобус и две легковые машины.