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12:01 (мск), источник: © РИА Новости

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли два человека, заявил Пушилин

ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Два человека погибли в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Попадания зафиксированы в Ворошиловском и Куйбышевском районах. В результате обстрела уничтожен пассажирский автобус. По предварительным данным, два человека погибли и шесть ранены», — говорится в публикации.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Донецк находится под обстрелом с раннего утра. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, начиная с 06:15 ВСУ выпустили городу более 30 различных снарядов, в том числе из РСЗО.

Есть попадание около Дворца бракосочетаний, в шаговой доступности находятся торговый центр, магазины и транспортные развязки.

В результате обстрела загорелся автобус и две легковые машины.

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