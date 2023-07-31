На пляже в окрестностях Стамбула нашли 28 неразорвавшихся мин

«Тридцатого июля в 10:00 по местному времени (совпадает с мск. — Прим. ред.) в ходе погружения водолазов были обнаружены не менее 28 боеприпасов, из них восемь доставлены на берег для последующего уничтожения», — приводится заявление властей провинции Стамбул.
Найденные снаряды обезвредят в среду. Источник в полиции Шиле рассказал РИА Новости, что закрыт пляж Софулар.
«Все остальные пляжи Шиле, кроме Софулар, открыты для отдыхающих, там никаких проблем не возникло», — заявил собеседник агентства.
Водолазы продолжают обследовать морское дно у пляжа.