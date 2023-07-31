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18:25 (мск), источник: © РИА Новости

На пляже в окрестностях Стамбула нашли 28 неразорвавшихся мин

СТАМБУЛ, 31 июл — РИА Новости. Власти закрыли пляж на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула, где нашли 28 неразорвавшихся мин, сообщил телеканал NTV.

Источник: NTV

«Тридцатого июля в 10:00 по местному времени (совпадает с мск. — Прим. ред.) в ходе погружения водолазов были обнаружены не менее 28 боеприпасов, из них восемь доставлены на берег для последующего уничтожения», — приводится заявление властей провинции Стамбул.

Найденные снаряды обезвредят в среду. Источник в полиции Шиле рассказал РИА Новости, что закрыт пляж Софулар.

«Все остальные пляжи Шиле, кроме Софулар, открыты для отдыхающих, там никаких проблем не возникло», — заявил собеседник агентства.

Водолазы продолжают обследовать морское дно у пляжа.

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