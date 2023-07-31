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18:33 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватскому району 32 натовских снаряда

ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Украинские войска с 17.05 выпустили 32 снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 17.05 — населенный пункт Новоселовка Первая — Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.10 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.15 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.20 — населенный пункт Новоселовка Первая — Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.20 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщениях представительства.

Через десять минут с 17.30 до 17.55 украинские войска подвергали обстрелам Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, выпустив за это время 11 снарядов из «натовской» артиллерии.

Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский — в западной.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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