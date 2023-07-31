ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватскому району 32 натовских снаряда

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 17.05 — населенный пункт Новоселовка Первая — Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.10 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.15 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.20 — населенный пункт Новоселовка Первая — Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.20 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщениях представительства.
Через десять минут с 17.30 до 17.55 украинские войска подвергали обстрелам Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, выпустив за это время 11 снарядов из «натовской» артиллерии.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский — в западной.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.