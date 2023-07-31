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22:16 (мск), источник: © РИА Новости

Рогов сообщил о срыве планов ВСУ по форсированию Днепра

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что планы украинских войск по форсированию Днепра на время сорваны после нанесения упреждающих ударов. Ранее Рогов сообщал, что украинские войска готовят операцию по форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС на конец июля.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Минувшей ночью нашими военными нанесены упреждающие удары по военным объектам ВСУ в Никополе и Марганце. Наши точные удары развеяли на какое-то время планы противника форсировать Днепр», — сказал РИА Новости Рогов.

По его словам, противник стягивает силы на правом берегу Днепра в Никополе и Марганце Днепропетровской области, откуда и планировал начинать операцию по форсированию остатков бывшего пересохшего Каховского водохранилища в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости о гибели 55 человек.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

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