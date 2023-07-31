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23:41 (мск), источник: Известия

ЦПВС сообщил о восьми нарушениях протоколов деконфликтации в Сирии

Международная коалиция во главе с США за сутки восемь раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии, сообщил 31 июля замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. Также истребители американской коалиции за сутки шесть раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.

Источник: Reuters

«За сутки со стороны коалиции зафиксировано восемь случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов», — сказал он на брифинге.

Кроме того, заместитель руководителя российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что одна пара истребителей F-16, две пары истребителей F-35 и три многоцелевых беспилотных летательных аппарата MQ-1C коалиции США за прошедшие сутки шесть раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы.

Также он сообщил, что за прошедшие сутки в провинции Идлиб зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещена в России).

Днем ранее заместитель руководителя российского ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что беспилотник MQ-9 международной антитеррористической коалиции во главе с США опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России в Сирии. Он добавил, что полет беспилотника проамериканской коалиции в данном районе вновь не был деконфликтован.

До этого, 29 июля, сообщалось, что за 2023 год международная коалиция во главе с США допустила более 20 опасных сближений с российскими самолетами в небе над Сирией. Таким образом, по словам Гуринова, наблюдается рост количества опасных сближений со стороны летательных аппаратов коалиции.

Накануне в ЦПВС сообщили, что российский беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» подвергся радиоэлектронному воздействию в Сирии. Также отмечалось, что в этот день беспилотник MQ-9 коалиции опасно сблизился с российским самолетом Су-34. Это произошло в небе над сирийской провинцией Ракка.

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