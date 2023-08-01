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12:51 (мск), источник: ТАСС

Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил танк Leopard и БМП Bradley в районе Работино

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» в течение суток уничтожили танк Leopard и боевую машину пехоты (БМП) Bradley в районе населенного пункта Работино. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

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«Барражирующими боеприпасами “Ланцет” уничтожены танк Leopard и БМП Bradley в районе Работина», — сказал он.

По словам начальника пресс-центра, в районе Работина армейская авиация уничтожила боевые машины пехоты и бронетранспортер иностранного производства. Бомбардировочно-штурмовая и армейская авиация группировки «Восток» поразили пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники в районе Новоданиловки, Малой Токмачки, Орехова.

Также на запорожском направлении мотострелки пресекли деятельность разведгрупп противника в районе населенных пунктов Марфополь и Чаривное. «Огнем артиллерии уничтожена буксируемая гаубица “Мста-Б” в районе Веселого, гаубица М777 в районе Павловки Запорожской области, склад боеприпасов в Новоандреевке. Ударными БПЛА уничтожены буксируемая гаубица FH70 в Ольговском и САУ Paladin в Новодаровке», — добавил Чехов.

Он также рассказал, что подразделения группировки «Восток» за сутки пресекли выдвижение двух групп ВСУ в районе Урожайного. «На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск “Восток” при поддержке артиллерии пресечено выдвижение одной штурмовой и одной разведгруппы противника в районе Урожайного. Понеся потери, противник отступил», — сказал он.

По словам начальника пресс-центра, западнее Новодонецкого артиллеристы уничтожили опорный пункт националистов, а в районе Великой Новоселки — минометный расчет.

«Ударными БПЛА уничтожены пикап с националистами севернее Новомайорского, два танка в Старомайорском и боевая бронированная машина в районе севернее Урожайного», — добавил он.

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