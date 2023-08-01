Группировка «Центр» сорвала восемь атак ВСУ и уничтожила более 100 боевиков

«В ходе ведения активной обороны занятых рубежей на Сватовском и Краснолиманском направлениях подразделениями группировки войск “Центр” при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражено и сорвано восемь попыток атаки штурмовых групп трех механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ», — рассказал он.
Противник потерял более 100 боевиков. Кроме того, российские войска уничтожили два украинских пикапа и два миномета.
Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» сбил украинский беспилотник. Авиация группировки, по словам Савчука, нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации, опорному пункту, а также огневым средствам противника в районе населенных пунктов Торское, Дружелюбовка и Серебрянское Лесничество.