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05:53 (мск), источник: © РИА Новости

Группировка «Центр» сорвала восемь атак ВСУ и уничтожила более 100 боевиков

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские военные сорвали восемь попыток атаки украинских войск на Сватовском и Краснолиманском направлениях, уничтожены более 100 боевиков, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В ходе ведения активной обороны занятых рубежей на Сватовском и Краснолиманском направлениях подразделениями группировки войск “Центр” при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражено и сорвано восемь попыток атаки штурмовых групп трех механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ», — рассказал он.

Противник потерял более 100 боевиков. Кроме того, российские войска уничтожили два украинских пикапа и два миномета.

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» сбил украинский беспилотник. Авиация группировки, по словам Савчука, нанесла 12 ракетно-бомбовых ударов по командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации, опорному пункту, а также огневым средствам противника в районе населенных пунктов Торское, Дружелюбовка и Серебрянское Лесничество.

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