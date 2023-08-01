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08:18 (мск), источник: Известия

В России выявили 4,3 тыс. фактов незаконной вырубки леса за полгода

За первое полугодие 2023 года в России зафиксировано 4,3 тыс. фактов незаконной рубки леса, сообщили «Известиям» в Рослесхозе. Это на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выявлено 5,4 тыс. подобных случаев.

Источник: Известия

«Объем нелегально добытой древесины составил 169,6 тыс. куб. м против 263,9 тыс. куб. м за первое полугодие 2022 года (-36%). Незаконная рубка леса составляет менее 1% от объема легальной заготовки», — уточнил начальник управления федерального государственного лесного надзора Рослесхоза Алексей Абрамов.

В 2022 году 9,6 тыс. материалов по фактам незаконной рубки деревьев были направлены в правоохранительные органы — ущерб составил 12 млрд рублей. Было возбуждено более 7,3 тыс. уголовных дел, к ответственности привлечено более 2,2 тыс. человек.

По словам Алексея Абрамова, для борьбы с черными лесорубами усиливаются патрулирования лесов и увеличиваются площади дистанционного мониторинга их использования. Также оборот незаконной древесины пресекает ЛесЕГАИС — электронный сопроводительный документ, который не дает недобросовестным рубщикам возможности перевозить пиломатериалы по одному тому же документу несколько раз.

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