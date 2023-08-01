В России выявили 4,3 тыс. фактов незаконной вырубки леса за полгода

«Объем нелегально добытой древесины составил 169,6 тыс. куб. м против 263,9 тыс. куб. м за первое полугодие 2022 года (-36%). Незаконная рубка леса составляет менее 1% от объема легальной заготовки», — уточнил начальник управления федерального государственного лесного надзора Рослесхоза Алексей Абрамов.
В 2022 году 9,6 тыс. материалов по фактам незаконной рубки деревьев были направлены в правоохранительные органы — ущерб составил 12 млрд рублей. Было возбуждено более 7,3 тыс. уголовных дел, к ответственности привлечено более 2,2 тыс. человек.
По словам Алексея Абрамова, для борьбы с черными лесорубами усиливаются патрулирования лесов и увеличиваются площади дистанционного мониторинга их использования. Также оборот незаконной древесины пресекает ЛесЕГАИС — электронный сопроводительный документ, который не дает недобросовестным рубщикам возможности перевозить пиломатериалы по одному тому же документу несколько раз.