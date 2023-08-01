Российские войска отбили попытку ВСУ прорвать оборону в Запорожской области

По его информации, около четырех утра две украинские штурмовые группы по 20 человек пошли в атаку.
«В ходе боя противнику нанесено огневое поражение из артиллерийских систем. Противник получил значительные потери и отброшен назад», — написал Балицкий.
Он добавил, что за минувшие сутки ВСУ 114 раз обстреливали населенные пункты Запорожской области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.
Кроме того, отметил Балицкий, на Ореховском направлении украинские подразделения проводят перегруппировку и пытаются формировать штурмовые группы, но они состоят из мобилизованных, у которых нет должной подготовки.
«Действия противника неслаженные, моральный дух низкий, много случаев сдачи в плен, что остается единственной возможностью у противника сохранить свои жизни», — добавил глава региона.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что 26 и 27 июля российские войска сорвали масштабную атаку ВСУ на Ореховском направлении. По словам Шойгу, украинские подразделения потеряли там более 400 военнослужащих и свыше 60 единиц техники, в том числе три немецких танка Leopard и два французских.