«На купянском направлении штурмовые отряды “Западной” группировки войск продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции в районе населенного пункта Куземовка Луганской народной республики», — говорится в сводке министерства.
По данным Минобороны, ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение восьми скоплениям живой силы и техники украинских войск в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка, Кисловка, Котляровка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
«Кроме того, в лесном массиве “лес Попов” Сватовского района Луганской народной республики успешно отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Общие потери противника составили до 120 украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, а также гаубица Д-30», — сообщили в военном ведомстве.
В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, добавили в Минобороны.