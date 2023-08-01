Врач рассказала, что делать, чтобы избавиться от икоты Если икота не проходит долгое время, она способна стать причиной серьезного дискомфорта
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
14:04 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные улучшили позиции на Купянском направлении

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На купянском направлении российские войска продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции, отразив две атаки украинских десантников, потери противника составили до 120 человек, сообщили в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На купянском направлении штурмовые отряды “Западной” группировки войск продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции в районе населенного пункта Куземовка Луганской народной республики», — говорится в сводке министерства.

По данным Минобороны, ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение восьми скоплениям живой силы и техники украинских войск в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка, Кисловка, Котляровка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

«Кроме того, в лесном массиве “лес Попов” Сватовского района Луганской народной республики успешно отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Общие потери противника составили до 120 украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, а также гаубица Д-30», — сообщили в военном ведомстве.

В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, добавили в Минобороны.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Контрнаступлению ВСУ придали новый смысл. Что Украина готовит для России
Россия этого не ожидала. На Западе рассказали, что думают о санкциях
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта