Военный эксперт назвал дроны Magura V5 ВСУ вызовом флоту России

«Утверждается, что украинская разработка, но на деле там, скорее всего, комплектующие из Британии или США. На Украине же просто производится сборка аппаратов», — сказал он.
Эксперт отметил, что эти дроны обладают большой дальностью — до нескольких сот миль.
При этом капитан I ранга подчеркнул, что Magura V5 можно уничтожить так же легко, как и все остальное украинское вооружение.
«Никаких уникальных технологий или защиты у них нет. Похожие дроны есть у многих стран, в том числе и у России», — добавил он.
По словам эксперта, российская армия реализует целый комплекс мер по противодействию такой технике.
«Наносим удары по местам их сборки, особенно на побережье от Николаева до Одессы. В Черном море устанавливаются боновые заграждения, достаточно эффективно себя зарекомендовавшие. Применяются системы РЭБ, чтобы засечь их и сбить с курса. Кроме того, дроны расстреливаются из пулеметов и мелкокалиберной артиллерии», — пояснил Дандыкин.
Военный эксперт считает, что Россия должна регулярно совершенствовать все имеющиеся у нее меры, чтобы наиболее эффективно бороться с возникающими угрозами.
«Российская оборонная промышленность разрабатывает новые виды вооружения и средства противодействия таким угрозам», — резюмировал он.