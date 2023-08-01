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14:11 (мск), источник: Газета.Ру

Военный эксперт назвал дроны Magura V5 ВСУ вызовом флоту России

Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью газете «Взгляд» заявил, что морские дроны Magura V5 Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются вызовом для российской армии, которому необходимо уверенно противостоять, применяя самое современное оружие.

Спецоперация на Украине
Источник: Кадр из видео CNN

«Утверждается, что украинская разработка, но на деле там, скорее всего, комплектующие из Британии или США. На Украине же просто производится сборка аппаратов», — сказал он.

Эксперт отметил, что эти дроны обладают большой дальностью — до нескольких сот миль.

Могут дойти от Одессы до Севастополя. В зоне риска оказываются и некоторые наши газопроводы. Аппарат довольно быстроходный и несет приличную нагрузку — порядка 300 кг взрывчатки.

Василий Дандыкин
военный эксперт

При этом капитан I ранга подчеркнул, что Magura V5 можно уничтожить так же легко, как и все остальное украинское вооружение.

«Никаких уникальных технологий или защиты у них нет. Похожие дроны есть у многих стран, в том числе и у России», — добавил он.

По словам эксперта, российская армия реализует целый комплекс мер по противодействию такой технике.

«Наносим удары по местам их сборки, особенно на побережье от Николаева до Одессы. В Черном море устанавливаются боновые заграждения, достаточно эффективно себя зарекомендовавшие. Применяются системы РЭБ, чтобы засечь их и сбить с курса. Кроме того, дроны расстреливаются из пулеметов и мелкокалиберной артиллерии», — пояснил Дандыкин.

Военный эксперт считает, что Россия должна регулярно совершенствовать все имеющиеся у нее меры, чтобы наиболее эффективно бороться с возникающими угрозами.

«Российская оборонная промышленность разрабатывает новые виды вооружения и средства противодействия таким угрозам», — резюмировал он.

До этого Минобороны заявило, что Киев пытался атаковать Крым 25 беспилотниками.

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