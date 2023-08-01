Врач рассказала, что делать, чтобы избавиться от икоты Если икота не проходит долгое время, она способна стать причиной серьезного дискомфорта
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
14:14 (мск), источник: © РИА Новости

Шойгу представил к наградам экипаж танка, отразивший атаку бронегруппы ВСУ

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, героически отражавшего атаку бронегруппы Украины на запорожском направлении, сообщило Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу экипаж российского танка за проявленное мужество и героизм в ходе отражения в июне 2023 года атаки бронегруппы ВСУ на запорожском направлении представлен к государственным наградам», — сказали в ведомстве.

Как ранее сегодня сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле посмотрели видео этого боя, экипаж проявил героизм и профессионализм, ситуацию можно разбирать в учебниках.

Командир одного из подразделений рассказал РИА Новости, что экипаж российского танка в одном бою уничтожил колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. Еще несколько машин удалось поразить противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией. При этом российский танк вышел из боя без серьезных повреждений.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Контрнаступлению ВСУ придали новый смысл. Что Украина готовит для России
Россия этого не ожидала. На Западе рассказали, что думают о санкциях
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Шойгу СергейПесков Дмитрий