Шойгу представил к наградам экипаж танка, отразивший атаку бронегруппы ВСУ

«Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу экипаж российского танка за проявленное мужество и героизм в ходе отражения в июне 2023 года атаки бронегруппы ВСУ на запорожском направлении представлен к государственным наградам», — сказали в ведомстве.
Как ранее сегодня сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле посмотрели видео этого боя, экипаж проявил героизм и профессионализм, ситуацию можно разбирать в учебниках.
Командир одного из подразделений рассказал РИА Новости, что экипаж российского танка в одном бою уничтожил колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении. Еще несколько машин удалось поразить противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией. При этом российский танк вышел из боя без серьезных повреждений.