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14:17 (мск), источник: Коммерсантъ

ТАСС: атаковавшие Москву и Подмосковье БПЛА летели с Украины

Беспилотники, атаковавшие объекты Москвы и Московской области сегодня, 1 августа, прилетели с территории Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в системе ПВО. Эту информацию подтвердил агентству еще один неназванный источник в экстренных службах. В Минобороны никак не комментировали эти сведения.

Источник: РИА "Новости"
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Военное ведомство сообщало, что два беспилотника были сбиты средствами противовоздушной обороны над расположенными на западе Одинцовским и Наро-Фоминским районами Московской области. Еще один БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в правительственнй комплекс IQ-квартал в «Москва-Сити». Из-за атаки поврежден фасад башни на уровне 21 этажа. В этом здании находятся офисы Минэкономики, Минцифры, Минпромторга, Росаккредитации и Россельхозбанка. Сотрудников Минцифры и Минэкономики перевели на удаленку.

Это вторая атака на «Москва-Сити» за прошедшие три дня. Первая произошла 30 июля, было повреждено здание в IQ-квартале на уровне 17 этажа, где также находится офис Минэкономики, и башня «Око-2». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атаки беспилотников по территории России будут происходить чаще.

Лаура Кеффер

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