«Ланцет» сжег БТР-4 «Буцефал» и натовский YPR-765 одним ударом

Телеграм-канал ZA_FROHT разместил видеоролик, где демонстрируется, как дрон-камикадзе попадает в БТР-4 «Буцефал» ВСУ, стоящий рядом с уже сожженным ранее бронетранспортером такой же модели.
Практически сразу после удара в десантном отделении начинается пожар, происходят взрывы, вспышка поменьше также замечена в передней части корпуса. По всей видимости, боевики неонацистских вооруженных формирований загрузили боевую машину различными боеприпасами, что называется, под завязку.
Через некоторое время на месте, где находилось это средство перевозки пехоты, можно наблюдать уже гигантский костер, причем горит и находившийся поблизости гусеничный бронетранспортер YPR-765, поставленный из Нидерландов в прошлом году.
БТР-4, производство которого началось пятнадцать лет назад, критикуют за многочисленные недостатки. У него плохая живучесть: как правило, попадание противотанковых средств сразу же приводит к фатальным последствиям.
В настоящее время эти бронетранспортеры считаются исчезающим видом в ВСУ, так как большая часть из них уничтожена или захвачена нашими воинами-освободителями.