ВСУ обстреляли Донецк и Пантелеймоновку крупнокалиберными снарядами

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлениям: 16.30 — населенный пункт Орловка — Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.30 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.45 — населенный пункт Орловка — Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.45 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.45 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщениях представительства.
Также под обстрел попала Пантелеймоновка,.
«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 августа по состоянию на 16.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Пантелеймоновка: — по улице Виноградной, 4 ранена девочка 2010 года рождения», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.