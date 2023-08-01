Боррель объявил об эвакуации граждан ЕС из Нигера

«На данный момент мы решили приостановить бюджетную поддержку Нигера, а также все действия по сотрудничеству в области безопасности. Мы также приняли решение о репатриации граждан Европы и проводим эту операцию. В будущем мы присоединимся к решениям, принятым главами государств региона в рамках ЭКОВАС в целях восстановления конституционного порядка в Нигере», — написал господин Боррель в своем блоге на сайте внешнеполитической службы ЕС.
По словам Жозепа Борреля, делегация Еврокомиссии в Нигере совместно с коллегами из соседних стран должна «ограничить негативные последствия переворота для уязвимой части населения». Об эвакуации своих граждан из Нигера уже сообщили Франция (600 граждан и 1,5 тыс. военных), Италия (около 100 человек) и Испания (70).
В ночь на 27 июля в эфире национального телевидения группа военных из президентской гвардии Нигера сообщила, что Мохамед Базум и все члены его семьи были отстранены от власти. Свержение лидера произошло на фоне возможного увольнения командующего президентской гвардией генерала Омара Чиани. Позднее членов президентской гвардии поддержало командование армии Нигера. Мохамед Базум отказался уходить в отставку.