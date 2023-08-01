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1 августа, источник: © РИА Новости

Российские бойцы разбили группу украинских десантников в районе Соледара

СОЛЕДАР (ДНР), 1 авг — РИА Новости. Бойцы бригады «Терек» и казачьего диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь» разбили группу украинских десантников в районе Соледара на Артемовском участке фронта, рассказал РИА Новости командир «Енисея» с позывным Амиго.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Авиация вертолетная у них начала действовать, вчера здесь рядышком (в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Рай-Александровка. — Прим. ред.) они высадили десант на трех вертолетах. Шли они, конечно, низко, чтобы не попасть под огонь наших ПВО. Это были Ми-8, мы их засняли и приготовились к отражению», — рассказал он.

Как уточнил начальник штаба бригады «Терек» с позывным Бача, во время этой высадки ВСУ также могли привезти боекомплект или провиант.

По его словам, после того, как российские бойцы зафиксировали вертолеты, они отследили при помощи беспилотников подъезд в этот район бронетехники противника, после чего отряд «Скиф» нанес удар по этому сектору с помощью реактивной и ствольной артиллерии.

«После наблюдали работу медицинской эвакуационной группы Вооруженных сил Украины, которая вывозила раненых или убитых, — с такого расстояния трудно определить», — рассказал агентству Бача.

Соледар перешел под контроль российской армии в январе этого года. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение для Украины. Освобождение города позволило перерезать прямой путь снабжения между Северском и Артемовском, а также охватить последний с северной стороны. Сейчас украинские силовики не оставляют попыток вернуть Соледар под свой контроль.

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