Российские бойцы разбили группу украинских десантников в районе Соледара

«Авиация вертолетная у них начала действовать, вчера здесь рядышком (в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Рай-Александровка. — Прим. ред.) они высадили десант на трех вертолетах. Шли они, конечно, низко, чтобы не попасть под огонь наших ПВО. Это были Ми-8, мы их засняли и приготовились к отражению», — рассказал он.
Как уточнил начальник штаба бригады «Терек» с позывным Бача, во время этой высадки ВСУ также могли привезти боекомплект или провиант.
По его словам, после того, как российские бойцы зафиксировали вертолеты, они отследили при помощи беспилотников подъезд в этот район бронетехники противника, после чего отряд «Скиф» нанес удар по этому сектору с помощью реактивной и ствольной артиллерии.
«После наблюдали работу медицинской эвакуационной группы Вооруженных сил Украины, которая вывозила раненых или убитых, — с такого расстояния трудно определить», — рассказал агентству Бача.
Соледар перешел под контроль российской армии в январе этого года. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение для Украины. Освобождение города позволило перерезать прямой путь снабжения между Северском и Артемовском, а также охватить последний с северной стороны. Сейчас украинские силовики не оставляют попыток вернуть Соледар под свой контроль.