Умер композитор Александр Колкер

«С прискорбием сообщаем, что 1 августа 2023 года скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер», — сказано в сообщении.
О дате и месте прощания с композитором в союзе пообещали сообщить дополнительно.
Александр Колкер родился 28 июля 1933 года в Ленинграде.
В 1950 году окончил музыкальную школу по классу скрипки, а в 1956 году — Ленинградский электротехнический институт (сегодня — Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). В период учебы в вузе посещал семинары для начинающих композиторов и писал музыку к студенческим спектаклям.
В 1958 года Колкер начал работать в качестве композитора. За всю свою жизнь он написал более 100 песен (большую часть из них — в соавторстве с поэтом-песенником Кимом Рыжовым). Многие исполняла жена композитора, певица и народная артистка России Мария Пахоменко. Сочиненные композитором песни вошли в репертуар Майи Кристалинской, Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева и других артистов.
Также Колкер был автором композиций для мюзиклов, оперетт, рок-опер, фильмов и театральных постановок.
Среди наиболее известных произведений Колкера песни «Карелия», «Ночной трамвай», «Стоят девчонки», а также музыка к кинофильмам «Хроника пикирующего бомбардировщика» (1967), «Свадьба Кречинского» (1974), «Труффальдино из Бергамо» (1976), «Трое в лодке, не считая собаки» (1979) и другим.
Был лауреатом премии Ленинградского комсомола (1968) и Национальной премии «Музыкальное сердце театра» в номинации «Лучшая музыка (композитор)» (2009). Также имел звания заслуженного деятеля искусств РСФСР (присвоено в 1981 году) и почетного гражданина Карелии.