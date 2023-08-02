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05:27 (мск), источник: © РИА Новости

Авиация группировки «Юг» ударила по объектам ВСУ на нескольких направлениях

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Авиация южной группировки войск нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам противника на нескольких направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Авиацией южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях», — отметил Астафьев.

По его словам, экипажи самолетов Су-34 поразили пункты временной дислокации 81-й аэромобильной бригады противника в районе Серебрянки и Белогоровки, 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ западнее Клещеевки, 22-й отдельной механизированной бригады в Предтечено и 24-й отдельной механизированной бригады в Новгородском.

Артиллерийские подразделения, в свою очередь, уничтожили 120-миллиметровые минометы противника в районах населенных пунктов Серебрянка, Невельская, а также самоходные гаубицы «Акация», Krab, М777 и «Гвоздика» в Северске, Тихоновке, Александро-Калинове, Красногоровке, заключил Астафьев.

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