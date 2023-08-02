Авиация группировки «Юг» ударила по объектам ВСУ на нескольких направлениях

«Авиацией южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях», — отметил Астафьев.
По его словам, экипажи самолетов Су-34 поразили пункты временной дислокации 81-й аэромобильной бригады противника в районе Серебрянки и Белогоровки, 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ западнее Клещеевки, 22-й отдельной механизированной бригады в Предтечено и 24-й отдельной механизированной бригады в Новгородском.
Артиллерийские подразделения, в свою очередь, уничтожили 120-миллиметровые минометы противника в районах населенных пунктов Серебрянка, Невельская, а также самоходные гаубицы «Акация», Krab, М777 и «Гвоздика» в Северске, Тихоновке, Александро-Калинове, Красногоровке, заключил Астафьев.