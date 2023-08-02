ВС России взяли восемь украинских опорных пунктов за три дня наступления

«За три дня наступательных действий на Куземовском направлении штурмовые группы мотострелковой бригады 1-й танковой армии овладели восемью опорными пунктами, четырьмя блиндажами, уничтожили три пулеметных расчета и разгромили до роты пехоты из состава 32-й отдельной механизированной бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады юго-западнее урочища Лес Попов», — сказал он.
Кроме того, экипажи Ка-52, Ми-35 и Су-25 группировки войск «Запад» нанесли 13 ударов по личному составу и технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны.
Накануне сообщалось, что армия России на Сватовском и Краснолиманском направлениях отбила восемь атак ВСУ, уничтожив более 100 военнослужащих противника.