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09:35 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России взяли восемь украинских опорных пунктов за три дня наступления

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские военные за три дня заняли восемь опорных пунктов ВСУ в Сватовском районе Луганской Народной Республики, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«За три дня наступательных действий на Куземовском направлении штурмовые группы мотострелковой бригады 1-й танковой армии овладели восемью опорными пунктами, четырьмя блиндажами, уничтожили три пулеметных расчета и разгромили до роты пехоты из состава 32-й отдельной механизированной бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады юго-западнее урочища Лес Попов», — сказал он.

Кроме того, экипажи Ка-52, Ми-35 и Су-25 группировки войск «Запад» нанесли 13 ударов по личному составу и технике 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям территориальной обороны.

Накануне сообщалось, что армия России на Сватовском и Краснолиманском направлениях отбила восемь атак ВСУ, уничтожив более 100 военнослужащих противника.

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