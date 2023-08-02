Командир танка, атаковавшего колонну ВСУ, прокомментировал свой подвиг

Ранее в соцсетях широко распространилось видео боевого эпизода, где российский танк в одиночку атаковал на запорожском направлении колонну бронетехники Украины, выдвинувшуюся для наступления на позиции войск РФ.
На видео, снятом с БПЛА, показано, как колонна ВСУ из двух танков и семи бронемашин едет по проселочной дороге к лесопосадке. Там их встречает один российский танк.
Российский экипаж подбил минимум один танк противника и своим огнем и маневром остановил продвижение бронегруппы противника, после чего украинскую колонну накрыли артиллерия и противотанковые комплексы. Командует танком мобилизованный с позывным «Ласка» — он ушел из ВС РФ в 2011 году и 12 лет был на пенсии. Наводчик-оператор «Леня» — также мобилизованный, механик-водитель «Монолит» — кадровый военный.
«Если брать и оценивать мою работу и работу других экипажей — вот даже 218-й полк, 114-й — я просто завидую 60-й бригаде. Они… еще круче, чем мы. Это вы сейчас посмотрели, что мы там — да, круто, а вот вы посмотрите, как другие работают», — сказал «Ласка» в видео, опубликованном Telegram-каналом «Герои спецоперации Z».
Как отметил командир машины, такое видео далеко не единственное.
«Есть еще видео, которые нам просто не показывают. А работаем мы постоянно, это наша обычная работа», — добавил он.
Наводчик-оператор «Леня» передал в видео привет Якутии и выразил надежду, что они уже совсем скоро вернутся с победой.