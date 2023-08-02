Здание школы получило повреждения при обстреле Горловки

«Вследствие обстрела поселка шахты имени Ленина (Центрально-Городской район Горловки) со стороны украинских террористов повреждено здание школы № 36», — написал Приходько.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о трех обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.