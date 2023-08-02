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13:57 (мск), источник: © РИА Новости

Здание школы получило повреждения при обстреле Горловки

ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Вследствие обстрела поселка шахты имени Ленина (Центрально-Городской район Горловки) со стороны украинских террористов повреждено здание школы № 36», — написал Приходько.

Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о трех обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 152 миллиметра.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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