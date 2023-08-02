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15:54 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны показало, как бронетехника с ходу поражает скрытые позиции ВСУ

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало в среду видео, на котором показано, как колонна российской бронетехники с ходу поражает замаскированные позиции ВСУ в Серебрянском лесничестве (ЛНР).

Спецоперация на Украине
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На ролике продолжительностью 44 секунды, снятом на камеру дрона, колонна российской бронетехники, состоящая из танков и БМП, едет вдоль лесопосадок, где разместились украинские войска. Не останавливаясь, российская техника поражает замаскированные в лесу позиции и огневые точки ВСУ.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России «не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно».

По словам Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

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