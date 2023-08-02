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18:17 (мск), источник: © РИА Новости

Российский офицер заявил, что ВСУ больше не пытаются форсировать Днепр

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 авг — РИА Новости. Украинские войска не в силах сейчас форсировать Днепр в Херсонской области и к берегу на своих плавсредствах близко не подбираются, попытки диверсионных вылазок прекращены, рассказал журналистам командир взвода с позывным «Анапа» одного из российских подразделений, дислоцированных на левом берегу Днепра.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Противник после схода воды после наводнения (из-за разрушения Киевом Каховской ГЭС- ред.) пытался совершать диверсионные вылазки, но мы дали отпор. На настоящий момент противник не подходит близко к берегу, катаются на расстоянии. Сейчас Днепр невозможно перейти. В основном идут артиллерийские дуэли. На том берегу стоит 126 бригада территориальной обороны (ВСУ — ред.)», — сказал командир.

По его словам, сейчас обстановка на линии соприкосновения по Днепру в месте расположения его подразделения остаётся напряжённой, ВСУ использует ствольную и реактивную артиллерию, а также беспилотники, включая большой украинский дрон «Баба-Яга», оснащенный четырьмя кумулятивными минами для уничтожения техники.

Однако российские бойцы успешно противостоят всем этим видам вооружения и в ответ уничтожают украинскую технику и позиции.

«Мы справляемся. Отвечаем крупнокалиберными пулеметами, минометами. Танки работают, также запускаем свои “птички” (БПЛА — ред.), делаем с них “скидки”. Находим, разведываем и уничтожаем (технику и позиции ВСУ — ред.)», — добавил он.

Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили три автомобиля, самоходную артустановку «Акация», три гаубицы «Мста-Б», потери Украины составили до 45 военных.

За два предыдущих дня сообщалось об уничтожении на том же направлении до 70 украинских военнослужащих, шести автомобилей, двух самоходных артустановок «Акация», гаубицы «Мста-Б» и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

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