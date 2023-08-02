Петербурженка собрала несколько сотен грибов в Карелии Ее «улов» составил 643 белых гриба
Фоторепортажи
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
17Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
Главное
Главные новости к вечеру 2 августа
20:31 (мск), источник: РИА Крым

В Керченском проливе ввели новые ограничения — Минобороны

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. В Керченском проливе расширили зону ограничения судоходства и ввели ограничение на полеты летательных аппаратов, а также запретили купание. Соответствующее навигационное предупреждение опубликовано на сайте Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Согласно опубликованной карте, временно опасный район установлен в проливе от мыса Хрони до мыса Ахиллеон, а также от мыса Такиль до поселка Волна.

«В Керченском проливе установлен район, в котором запрещено плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, нахождение людей на воде и другая деятельность», — сообщает Минобороны.

Запрет не распространяется на суда, которые следуют в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты, расположенные в проливе, добавили в оборонном ведомстве.

«Также установлен район для досмотра судов, следующих в Керченский пролив со стороны Черного моря», — добавили в Минобороны.

Минобороны ограничило движение судов в Керченском проливе 28 июля. Тогда запрет на движение здесь коснулся прогулочных и парусных судов, надувных плавсредств, гидроциклов, виндсерфов, саб-досок и их аналогов.

Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что ограничения Минобороны в Керченском проливе существенно не повлияют на работу рыболовов — вопрос урегулирован.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Петербурге скончался композитор Александр Колкер
В США удивились неожиданной реакции Украины на поставку оружия
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта