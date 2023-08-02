В Керченском проливе ввели новые ограничения — Минобороны

Согласно опубликованной карте, временно опасный район установлен в проливе от мыса Хрони до мыса Ахиллеон, а также от мыса Такиль до поселка Волна.
«В Керченском проливе установлен район, в котором запрещено плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, нахождение людей на воде и другая деятельность», — сообщает Минобороны.
Запрет не распространяется на суда, которые следуют в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты, расположенные в проливе, добавили в оборонном ведомстве.
«Также установлен район для досмотра судов, следующих в Керченский пролив со стороны Черного моря», — добавили в Минобороны.
Минобороны ограничило движение судов в Керченском проливе 28 июля. Тогда запрет на движение здесь коснулся прогулочных и парусных судов, надувных плавсредств, гидроциклов, виндсерфов, саб-досок и их аналогов.
Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что ограничения Минобороны в Керченском проливе существенно не повлияют на работу рыболовов — вопрос урегулирован.