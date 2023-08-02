Польские наемники попытались поднять флаг Польши на позиции ВСУ

По его словам, напротив позиций его подразделения дислоцированы в том числе и польские наёмники — их переговоры часто слышны в эфире.
«Однажды наблюдали, как поляки выставили свои флаги на позицию, оборудованную напротив нас. Видимо, они расслабились, позволили себе лишнее, раз подняли польский флаг. Мы сразу их обнаружили, передали их координаты артиллеристам. Те быстро отработали. Наблюдательный пункт был уничтожен буквально через час. Флагов там больше не поднимали», — сказал командир.
Российские бойцы открыли пулеметный огонь по позициям напротив через реку в тот момент, когда журналисты находились в блиндаже российского подразделения.
«Смотрим не только, откуда он ведет огонь, но также куда выдвигается, чтобы заранее выявить его следующее местоположение. Особое внимание уделяем его наблюдательным постам. Мы здесь находимся давно, окопаны, все у нас замаскировано, постоянно идет смена позиций, операторы БПЛА по всему нашему направлению отслеживают передвижение противника», — пояснил «Буря».
Он также рассказал, что ВСУ проводят обучение своих мобилизованных прямо у линии соприкосновения.
«Недавно в населенном пункте на той стороне реки заметили, что противник проводит тренировку мобилизованных — минометчиков. Наблюдаем, как подъезжают машины, выгружаются, отрабатывают один выстрел и уезжают в тыл», — сказал командир подразделения.