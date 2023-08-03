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05:26 (мск), источник: ТАСС

Российские Су-25СМ уничтожили минометные расчеты ВСУ на краснолиманском направлении

ТАСС, 3 августа. Экипажи Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили минометные расчеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Экипажи штурмовиков Су-25СМ ЦВО выполнили боевую задачу по уничтожению минометных расчетов ВСУ в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении. Получив координаты цели, боевая пара штурмовиков Су-25СМ, огибая рельеф местности на высоте не более 25 м и скорости 800 км/ч, нанесла авиационный удар по позициям минометов украинских войск, применив неуправляемые ракеты калибром 80 и 122 мм», — говорится в сообщении.

После поражения цели летчики выполнили противоракетный маневр, сопровождаемый выпуском тепловых ловушек для противодействия ракетам с инфракрасной головкой самонаведения, добавили в министерстве. Затем они вернулись на аэродром базирования для подготовки к следующему вылету.

В Минобороны РФ добавили, что воздушная поддержка огнем авиации штурмовых подразделений группировки «Центр» позволяет военнослужащим успешно выполнять поставленные боевые задачи.

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