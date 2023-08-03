В Калужской области сбили седьмой за сутки дрон

«Последствий для людей и инфраструктуры нет», — сказал он.
За несколько часов до этого глава региона сообщал, что ночью ПВО сбила шесть дронов, которые пытались пролететь через область, никто не пострадал. Минобороны России заявило о пресечении украинской атаки, не уточнив, что именно было ее целью.
Шапша не говорил, откуда и в какую сторону летели беспилотники. На юге регион граничит с Брянской областью, а на севере — с Москвой и Московской областью.
Столичный регион в конце июля — начале августа несколько раз атаковали дроны; во время двух последних беспилотники падали в «Москва-Сити», повреждения получила башня в IQ-квартале, где находится правительственный комплекс (Минцифры, Минэк и Минпромторг). Россия возложила ответственность за обе атаки на Украину.
Украинский президент Владимир Зеленский назвал атаки на «символические центры и военные базы» в России «абсолютно справедливым процессом». В Кремле после этого заявили, что Киев прибегает к нападениям на гражданские объекты из-за отсутствия успехов при контрнаступлении ВСУ, и назвали эти действия «актом отчаяния».