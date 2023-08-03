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19:22 (мск), источник: Известия

МО РФ показало уничтожение расчета буксируемого миномета ВСУ

Минобороны РФ разместило 3 августа видео, как российская артиллерия уничтожила минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спецоперация на Украине
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На кадрах можно увидеть, как техника украинских сил заехала в лесополосу для занятия огневой позиции.

В ведомстве сообщили, что выдвижение автомобиля противника с вооружением было обнаружено операторами беспилотников.

Так, по огневой позиции ВСУ был скорректирован удар артиллерии. В результате расчет буксируемого миномета украинский войск был уничтожен.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что Артиллеристы Вооруженных сил (ВС) РФ сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении. По его словам, в районе Берестового истребитель Су-34 ликвидировал передовой пункт управления, скопление живой силы и огневых средств подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинской армии.

Также 3 августа в Минобороны России рассказали, что экипажи танков Т-80БВ уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ на купянском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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