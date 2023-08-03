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18:28 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР кассетными боеприпасами, погиб мирный житель

ЛУГАНСК, 3 авг — РИА Новости. Украинская армия два дня подряд обстреливает Кременную, погиб местный житель, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Первого и второго августа ВСУ нанесли артиллерийские удары по Кременной», — говорится в публикации.

По данным властей, 1 августа кассетный боеприпас повредил стадион «Олимп», 2 августа при артобстреле пострадал жилой дом.

«Во дворе в это время находился хозяин дома, он получил ранения, несовместимые с жизнью и скончался по пути в больницу», — добавили в правительстве.

Власти ЛНР считают, что одна из главных целей украинских силовиков — посеять панику среди мирного населения, для этого они участили удары по мирной инфраструктуре.

Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.

При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

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