ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР кассетными боеприпасами, погиб мирный житель

«Первого и второго августа ВСУ нанесли артиллерийские удары по Кременной», — говорится в публикации.
По данным властей, 1 августа кассетный боеприпас повредил стадион «Олимп», 2 августа при артобстреле пострадал жилой дом.
«Во дворе в это время находился хозяин дома, он получил ранения, несовместимые с жизнью и скончался по пути в больницу», — добавили в правительстве.
Власти ЛНР считают, что одна из главных целей украинских силовиков — посеять панику среди мирного населения, для этого они участили удары по мирной инфраструктуре.
Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.
При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.